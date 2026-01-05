وزير الدفاع الأمريكي تعليقا على مصير العملية الاخيرة: فنزويلا ليست العراق

ورداً على سؤال طرحته "سي بي " حول ما إذا كان العمل العسكري ضد حكومة يختلف عن التدخل في الذي أطاح بصدام حسين، قال هيغسيث: "إنه عكس ذلك تماماً".وأضاف: "لقد أمضينا عقوداً وعقوداً من الدماء، ولم نحصل على أي شيء اقتصادي في المقابل، ثم جاء الرئيس ليقلب الطاولة"، مشيرا الى ان "الآن تستطيع مساعدة كل من شعب فنزويلا والولايات المتحدة، عقب أكثر غارة عمليات خاصة مشتركة تعقيداً ونجاحاً على الإطلاق".