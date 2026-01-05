للتصويت على النظام الداخلي.. البرلمان يعقد جلسته الثانية بحضور 229 نائباً

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " البرلمان عقد جلسته الثانية من الفصل التشريعي الأول للدورة السادسة بحضور 229نائبا".



وبحسب جدول الاعمال المعلن فان المجلس سيصوت على النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل لجان اختيار أعضاء اللجان النيابية للبرلمان".