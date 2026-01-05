الصفحة الرئيسية
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي
البرلمان يوافق على تسمية كولسل محمد لمنصب مقرر المجلس (وثيقة)
سياسة
2026-01-05 | 05:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
423 شوهد
السومرية نيوز
ـ سياسي
أعلن
مجلس النواب
، اليوم الاثنين، تسمية النائب عن المكون التركماني كولسل محمد بمنصب مقرر المجلس.
واظهرت وثيقة رسمية، حصلت عليها
السومرية نيوز
، ان " رئاسة
مجلس النواب
توافق على تسمية النائبة كولسل
محمد عبد الرحمن
بمنصب مقرر البرلمان".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
البرلمان
مقرر المجلس
سياسي
محمد عبد الرحمن
السومرية نيوز
مجلس النواب
سومرية نيوز
عبد الرحمن
السومرية
محمد عبد
التركمان
+A
-A
