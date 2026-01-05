الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية

وذكرت مصادر سياسية للسومرية نيوز، ان " ان الحزب الديمقراطي رشح وزير الخارجية لمنصب رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة".واعلن رئيس ان عدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 44 مرشحا وسيتم غلق باب الترشيح في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم.