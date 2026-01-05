رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل لحسم ملف اللجان النيابية

ودعا النائب الأول لرئيس ، رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم ورقة اسماء مرشحيها في اللجان المؤقتة ومراعاة الخبرة والاختصاص والكفاءة في الاختيار، على ان يترأس اعمالها أكبر الاعضاء سنًا لحين تشكيل الحكومة، مع وجوب تحقيق النصاب القانوني فيها لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين واعطاء الاولوية للتشريعات التي تلامس حياة المواطنين، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وجرى خلال الاجتماع – بحسب البيان - الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء الكتل النيابية لدراسة الاسماء المرشحة وحسم توزيعها على اللجان، والتأكيد على ضرورة انجاز هذه الملف في أسرع وقت لتقويم عمل اللجان وتنشيط الاداء الرقابي، فضلًا عن التفاهم على طرح جدول اعمال شهري لجلسات مجلس النواب.