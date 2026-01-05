Alsumaria Tv
الأبراج
Sumer Fm
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي
ماذا ناقش الاجتماع الرابع للمجلس الوزاري للاقتصاد اليوم؟

سياسة

2026-01-05 | 06:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا ناقش الاجتماع الرابع للمجلس الوزاري للاقتصاد اليوم؟
85 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين المعنيين، وهو الاجتماع الرابع المخصص لمناقشة سبل تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية.

وجرى خلال الاجتماع بحث امكانية إصدار القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن، مع ضرورة الحفاظ على مصالح المواطنين وعدم المساس بالقدرات الشرائية والمعاشية وخصوصا للفئات الأكثر هشاشة، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للسوداني.

وتطرق الاجتماع الى استكمال مناقشة خطوات الإصلاح الضريبي ومراجعة قرار مجلس الوزراء 822 لسنة 2025، وكذلك مناقشة خطوات دعم وتطوير عمل الشركات المختلطة والعامة والمساهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما اطلع المجلس – بحسب البيان - على كشوفات تفصيلية لصندوق دعم التصدير فضلاً عن استعراض ما تضمنته ورقة إضافة الدعم بالاقتراض، من أجل اتخاذ القرارات الخاصة بمبدأ الإقراض من الصندوق لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
Play
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
Play
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Play
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Live Talk
Play
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Play
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
أمين عام مجلس النواب يعلن غلق باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
07:13 | 2026-01-05
خلافاً لقرار "الاتحاد".. عبد اللطيف رشيد يترشح لرئاسة الجمهورية "منفرداً" لولاية ثانية
06:19 | 2026-01-05
رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل لحسم ملف اللجان النيابية
05:47 | 2026-01-05
الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية
05:41 | 2026-01-05
رئيس البرلمان: 44 مرشحاً لرئاسة الجمهورية حتى الآن وباب الترشيح يُغلق اليوم
05:39 | 2026-01-05
الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية
05:15 | 2026-01-05

