ماذا ناقش الاجتماع الرابع للمجلس الوزاري للاقتصاد اليوم؟

وجرى خلال الاجتماع بحث امكانية إصدار القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن، مع ضرورة الحفاظ على مصالح المواطنين وعدم المساس بالقدرات الشرائية والمعاشية وخصوصا للفئات الأكثر هشاشة، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للسوداني.وتطرق الاجتماع الى استكمال مناقشة خطوات الإصلاح الضريبي ومراجعة 822 لسنة 2025، وكذلك مناقشة خطوات دعم وتطوير عمل الشركات المختلطة والعامة والمساهمة لتعزيز .كما اطلع المجلس – بحسب البيان - على كشوفات تفصيلية لصندوق دعم التصدير فضلاً عن استعراض ما تضمنته ورقة إضافة الدعم بالاقتراض، من أجل اتخاذ القرارات الخاصة بمبدأ الإقراض من الصندوق لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.