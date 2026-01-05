خلافاً لقرار "الاتحاد".. عبد اللطيف رشيد يترشح لرئاسة الجمهورية "منفرداً" لولاية ثانية

وذكر المصدر في تصريح نقلته وتابعته ، أن "الرئيس قدم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل مستقل ومنفرد، بعيداً عن موافقة أو ترشيح كتلة ".تأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من إعلان الكردستاني رسمياً ترشيح وزير البيئة السابق آميدي للمنصب ذاته، مما يضع الحزب أمام مرشحين من صفوفه (رسمي ومنفرد)، وهو سيناريو مشابه لما حدث في انتخاب رئيس الجمهورية عام 2022.يُذكر أن بورصة الترشيحات لـ"قصر السلام" شهدت إقبالاً كبيراً، حيث أعلن وصول عدد المرشحين إلى 44 شخصية قبل إغلاق الباب بنهاية دوام اليوم الاثنين.