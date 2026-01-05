أمين عام مجلس النواب يعلن غلق باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد المتقدمين للتنافس على "قصر السلام" 44 مرشحاً، من بينهم رئيس الجمهورية الحالي (الذي ترشح منفرداً)، ومرشح آميدي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والمستقلة.ومن المقرر أن تبدأ في ، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (المساءلة والعدالة، النزاهة، والقضاء)، بعملية تدقيق أسماء المرشحين للتأكد من استيفائهم الشروط الدستورية، تمهيداً لعرض القائمة النهائية على رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة التصويت.