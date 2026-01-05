الحلبوسي يهنئ عمر دبوس لانتخابه محافظاً للأنبار

وقال في تدوينة على منصة (X) وتابعتها ، "أبارك لعمر دبوس انتخابه محافظاً للأنبار خلفاً لزميله محمد ، الذي أدَّى أمانته في العامين الماضيين بأمانة ووفاء لأهله ومحافظته، ويستحقُّ الشكر والتقدير والثناء على كلِّ ما قدَّمه خلال فترة عمله".واضاف "نتمنَّى التوفيق للمحافظ الجديد في إكمال المسيرة وتحقيق كلِّ ما يصبو إليه أبناء المحافظة الكريمة".