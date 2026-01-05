تعرف على ابرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

ويعتمد منذ أول انتخابات تعددية عام 2005 نظام "المحاصصة"، حيث يتولى رئاسة الحكومة (المنصب التنفيذي الأقوى) سياسي شيعي، ورئاسة البرلمان سياسي سني، بينما تذهب رئاسة الجمهورية لسياسي كردي.وفي هذا السياق، تبرز المنافسة التاريخية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (أربيل) والاتحاد الوطني الكردستاني (السليمانية).وقد دفع الحزب الديمقراطي بمرشحين هما وزير الخارجية في الحكومة (76 عاما) ومحافظ السابق (63 عاما).في المقابل، سمّى مرشحه الوحيد وهو وزير البيئة السابق آميدي (57 عاما).كما تضمنت قائمة المرشحين البارزين الرئيس الحالي (81 عاما)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني (71 عاماً)، إضافة إلى (56 عاما) وهي كريمة الرئيس الأسبق .ووفقا للدستور، يتوجب على البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين خلال 30 يوما من تاريخ أول جلسة. وبدوره، يقوم الرئيس المنتخب خلال 15 يوما بتكليف مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بتشكيل الحكومة، ليكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية، حيث يُمنح الرئيس المكلف مهلة 30 يوما لإتمام تأليف حكومته.وكان البرلمان الجديد قد عقد جلسته الأولى في 29 كانون الاول، وانتخب خلالها رئيسا له ونائبا أول، ثم انتخب في اليوم التالي نائبا ثانيا (كرديا) بعد جولتي تصويت تعثرتا بسبب الخلافات.