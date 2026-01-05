جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت

تنشر ، جدول أعمال جلسة ليوم السبت المقبل.

ويتضمن جدول جلسة البرلمان فقرة واحدة لمناقشة الواردات غير النفطية.

وكان البرلمان عقد، اليوم الاثنين، جلسته الثانية من الفصل التشريعي الأول للدورة السادسة بحضور 229 نائبا.

أدناه جدول الأعمال..