واشنطن: ملتزمون بالعمل مع القوات العراقية لبناء مستقبل آمن ومزدهر

وقالت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وتابعتها ، "بينما يحتفل بالذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، نُشيد بخدمة وتضحيات قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة، في الدفاع عن العراق وحماية سيادته".وأضافت ان " تقر بالدور الحيوي لتلك القوات في تحقيق النصر الميداني الذي تحقق بشق الأنفس على تنظيم ، وفي دعم عراق مستقر، مؤكدة "التزامنا بالعمل مع القوات الأمنية العراقية فيما يواصل العراق بناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا لشعبه".