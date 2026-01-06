Alsumaria Tv
عصائب أهل الحق: حصرِ السلاحِ بيد الدولةِ هو موقفَنا المُعلن منذُ عام 2017

سياسة

2026-01-06 | 02:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عصائب أهل الحق: حصرِ السلاحِ بيد الدولةِ هو موقفَنا المُعلن منذُ عام 2017
191 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
اكدت حركة عصائب اهل الحق، اليوم الثلاثاء، ان حصرِ السلاحِ بيد الدولةِ هو موقفها المُعلن منذُ عام 2017.

وقالت الحركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الذكرى الخامسةِ بعد المائة لتأسيسِ عيد الجيش العراقيَّ، هذه المدرسة الوطنية الراسخة التي جسّدت على مدى أكثر من قرنٍ معنى السيادة، وكرّست هيبة الدولة، وكانت الدرعَ الحامي لوحدة الأرضِ والشعب، وفي لحظةٍ تاريخيةٍ مِفصلية يمرّ بها بلدنا والمنطقة، تستدعي وضوحاً راسخاً في الموقفِ وحكمةً في الرؤية ومسؤوليةً وطنيةً عالية نُؤكد على ما يأتي:
أولاً: ثباتنا على المبادئ الوطنية، وحرصِنا الدائم على الحفاظِ على وحدة الدولة العراقية وقوتِها وهيبتها، وتعزيزِ مكانتها ودعم مؤسساتها السيادية وفي مقدمِتها الجيشُ العراقيَّ والحشد الشعبيَّ، بما يُسهم في ترسيخ الأمنِ والاستقرار وتحقيق الرفاه الاقتصاديَّ لشعبنا.
ثانياً: التشديدُ على أهمية امتلاك الدولة العراقية، عبر مؤسساتِها العسكرية الرسمية، القدرة الدفاعية الرادعة التي تُمكّنها من حمايةِ البلاد وصونِ حدودها، وبما يَنسجمُ مع الدفاعِ عن المبادئ الوطنية والشرعية التي نُؤمن بها.
ثالثاً: انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نُؤكدُ ضرورةَ دعم بناءِ الدولة وترسيخ النظام الدستوريّ، وإعطاء الأولوية للتشريعاتِ والقوانينِ التي تُعزز قدراتِ القوات المسلحة العراقية، وتحفظُ حقوقَ منتسبيها، ولا سيما مؤسسةَ الحشد الشعبيَّ ومنتسبيها.
رابعاً: التأكيدُ على ضرورةِ صونِ السيادة الوطنية الكاملة، ورفضِ أي شكل من أشكال الوجودِ العسكريِّ الأجنبي غيرِ القانونيِّ على الأراضي العراقية وفي سمائها، وبما يضمنُ استقلال القرار العسكريِّ والأمنيِّ العراقي.
خامساً: نُجددُ موقفَنا الواضح والمُعلن منذُ عام 2017 بحصرِ السلاحِ بيد الدولةِ العراقية، وذلك استناداً إلى الدستور، وتوجيهاتِ المرجعيةِ الدينية الرشيدة، وبإرادةٍ عراقيةٍ خالصةٍ دون تدخل أجنبي، ووفقاً للظروف التي تحددها المصالحُ العُليا للدولة.
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
Play
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
Play
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
Play
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
Play
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
Live Talk
Play
Live Talk
الفلامنكو بين الجمال والتهديد - Live Talk - الحلقة ١٩٦ | 2025
10:30 | 2026-01-05
Play
الفلامنكو بين الجمال والتهديد - Live Talk - الحلقة ١٩٦ | 2025
10:30 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
اخترنا لك
رئيس هيئة المساءلة: الجيش هو مدرسة للانضباط والوطنية والولاء الخالص للعراق
06:38 | 2026-01-06
النائب الشويلي مهنئا بذكرى تاسيس الجبش: كان ولا يزال رمزًا للوطنية
06:28 | 2026-01-06
السيد الحكيم والسامرائي يبحثان التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة القادمة
05:51 | 2026-01-06
بمناسبة عيد الجيش.. السوداني: مضينا بعهد استعادة السيادة وإنهاء مهمة التحالف الدولي
04:33 | 2026-01-06
بذكرى التأسيس.. الشيخ حمودي يدعو للنأي بالمؤسسة العسكرية عن التأثيرات السياسية
04:07 | 2026-01-06
واشنطن: ملتزمون بالعمل مع القوات العراقية لبناء مستقبل آمن ومزدهر
01:39 | 2026-01-06

