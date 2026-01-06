بذكرى التأسيس.. الشيخ حمودي يدعو للنأي بالمؤسسة العسكرية عن التأثيرات السياسية

وقال الشيخ في بيان التهنئة: "نقف إجلالاً لشهدائنا الأبرار، وامتناناً لعوائلهم الكريمة، ولتضحيات الأبطال وتفانيهم في خدمة الوطن وحماية أمنه وسيادته".وأكد أن الحفاظ على الانتصار التاريخي ضد عصابات " " يستوجب تأمين حياة مستقرة لمنتسبي القوات المسلحة، عبر توفير "سكن ملائم"، وتعزيز القدرات التدريبية والتسليحية الحديثة.وشدد على ضرورة بناء العقيدة الوطنية للجيش، واستلهام الروح الحسينية في الشجاعة والإيثار، والحرص على "النأي بها عن أي تأثير سياسي"، لتكون ركيزة المقتدر والحامي لنظامه الديمقراطي ومكتسبات شعبه.كما أشار إلى أهمية مساهمة القوات المسلحة في حركة الإعمار، لا سيما في المناطق المحرومة، مختتماً بالقول: "كل عام والعراق شامخ بكل أبنائه الأوفياء المضحين".