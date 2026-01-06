بمناسبة عيد الجيش.. السوداني: مضينا بعهد استعادة السيادة وإنهاء مهمة التحالف الدولي

وقال في تغريدة له: "في الذكرى الـ(105) لتأسيس الجيش العراقي، نحيي أبناءنا في القوات المسلحة ونقف بإجلال وتقدير أمام تضحيات الشهداء، والجرحى الأبطال، الذين دافعوا عن وسيادته وأرضه".وأشار إلى أن الحكومة ركزت خلال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز القدرات القتالية عبر التجهيز بأحدث الأسلحة والمعدات، مشدداً على مواصلة العمل لحصر السلاح بيد الدولة فقط، تنفيذاً للبرنامج الحكومي وانسجاماً مع توجيهات المرجعية الدينية العليا.وتابع رئيس الوزراء: "لقد مضينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسِنا باستعادة السيادة الكاملة للعراق وإنهاء مهمة ، وبفضل الاستقرار الذي ينعم به العراق، تحركنا بخطوات واثقة لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة/ يونامي".