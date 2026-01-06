السيد الحكيم والسامرائي يبحثان التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة القادمة

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، التقى رئيس تيار الحكمة الوطني "، مبينا انه "جرى بحث مسار الالتزام بالتوقيتات الدستورية وصولاً إلى تشكيل الحكومة القادمة، وتبادل وجهات النظر بشأن أولويات المرحلة المقبلة".واضاف ان "اللقاء تناول بحث أسس المنهج الذي يُفترض أن يدير الدولة في المرحلة القادمة، والاستعداد لمواجهة التحديات المطروحة، وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي، بما يعزّز الاستقرار ويواكب تطلعات المواطنين في هذه المرحلة الحساسة".