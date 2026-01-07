مكتب الاتروشي يصدر توضيحا بشأن مقرر البرلمان: كل ما يقال غير صحيح

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان "لا يوجد هناك أي قرار رسمي صادر أو اتفاق بين الكتل النيابية بما يتعلق بمقرر ويخص أخواننا من المكون المسيحي".وأضاف ان "كل ما يقال وينشر في هذا الشأن غير صحيح"، مشيرا الى "الالتزام بالإتفاقات السياسية ومراعاة التوازن وتمثيل المكونات داخل المؤسسة التشريعية".