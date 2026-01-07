الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552354-639033944854006793.jpg
هل وصلت التفاهمات الى مرحلة الجمود.. ابرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء
سياسة
2026-01-07 | 09:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
967 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
تتضارب المعلومات حول وصول التفاهمات والمباحثات السياسية الى مرحلة الركود والجمود بشان اختيار مرشح لرئاسة مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن عضو ائتلاف الإعمار والتنمية
محمد السامرائي
، قوله إن "التفاهمات السياسية بشأن اختيار رئيس الحكومة الجديدة دخلت حالة من الجمود السياسي".
وأضاف أن "ذلك يعود إلى "عدم التوصل إلى اتفاق داخل قوى الإطار التنسيقي حول شخصية
رئيس الوزراء
الجديد، رغم سلسلة المبادرات والحوارات التي جرت خلال الفترة الماضية".
وبيّن
السامرائي
أن "الخلافات داخل الإطار لا تزال قائمة حول آلية الحسم والمرشح النهائي لرئاسة الحكومة، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على تأخير إنجاز
الاستحقاق
الدستوري وتشكيل الحكومة ضمن التوقيتات المتوقعة"، مؤكدا أن ائتلافه "لا يزال متمسكا بمرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء،
محمد شياع السوداني
، لولاية ثانية".
وأوضح أن هذا التمسك "يستند إلى ما تحقق خلال المرحلة الماضية من استقرار نسبي واستمرار
المشاريع الخدمية
والتنموية، فضلا عن الخبرة التي يمتلكها
السوداني
في إدارة الملفات الحكومية المعقدة"، مشيرا إلى أن "خيار التجديد له يحظى بدعم عدد من القوى والأطراف السياسية داخل الإطار التنسيقي".
في المقابل، أكد عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، لـ"العربي الجديد"، أن "الحوارات لا تزال مستمرة بين مختلف الأطراف، ولم تصل إلى مرحلة الانسداد أو الجمود".
وأضاف أن "هناك مفاوضات واجتماعات ثنائية ومتعددة تجري بشكل متواصل بين القوى السياسية داخل التحالف الحاكم".
وكشف العبودي أن "أبرز الأسماء المطروحة حاليا لتولي
رئاسة الوزراء
هي
نوري المالكي
، ومحمد
شياع السوداني
، وحيدر
العبادي
، إلى جانب خيار الذهاب نحو مرشح تسوية من خارج الأسماء المتداولة، في حال استمرار تباين وجهات النظر داخل الإطار وعدم التوصل إلى توافق نهائي حول أحد المرشحين الحاليين".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي لا يزال يمتلك وقتا كافيا لحسم هذا الملف ضمن التوقيتات الدستورية، وأن الجهود متواصلة وبوتيرة متصاعدة للوصول إلى اتفاق يضمن تشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
+A
-A
