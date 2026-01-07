السفارة الأميركية في بيان مغاير: الحاجة ملحّة لتفكيك الميليشيات التي تهدّد الأمريكيين والعراقيين

وذكرت السفارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بمنصة (X) وتابعته ، ان "القائم بالأعمال‬ السفارة التقى اليوم بوزير العدل لمناقشة المصالح المشتركة المتمثلة في حماية سيادة ، وهزيمة الإرهاب، وتعزيز ".وأضافت ان " ستواصل الحديث بوضوح عن ضرورة الحاجة الملحّة لتفكيك الميليشيات المدعومة من ، والتي تقوّض سيادة العراق، وتهدّد الأمريكيين والعراقيين، وتنهب الموارد العراقية".