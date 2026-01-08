اسم شخصية معروفة سيطرح خلال أيام.. هل اتفق الاطار على رئيس الوزراء و "يتكتم عليه"؟

ويقول المتحدث باسم ائتلاف الأساس العراقي، أحمد المعموري إن “هناك تقاربا كبيرا بين قادة الإطار التنسيقي، وتفاهما عالي المستوى للخروج بشخصية متفق عليها”.وشدد على أن “جميع القوى داخل الإطار متفقة على معالجة هذا الملف ضمن الأطر والتوقيتات الدستورية، وسيحسم قريباً، مع إمكانية طرح اسم إحدى الشخصيات المعروفة خلال الأيام المقبلة".وتوقع "التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة عبر اجتماعات مكثفة تُعقد بشكل دوري، قد تصل إلى اجتماع كل يومين لحسم هذا "، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.