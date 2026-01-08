التحالف المسيحي في العراق يطلق نداءً لإنقاذ 1200 عائلة إيزيدية محاصرة في حلب

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
النفط الفنزويلية تتفاوض مع إدارة ترامب بشأن بيع النفط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

التحالف المسيحي في العراق يطلق نداءً لإنقاذ 1200 عائلة إيزيدية محاصرة في حلب

سياسة

2026-01-08 | 01:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التحالف المسيحي في العراق يطلق نداءً لإنقاذ 1200 عائلة إيزيدية محاصرة في حلب
218 شوهد

السومرية نيوز-سياسة

وجه التحالف المسيحي في العراق، اليوم الخميس، رسالة الى مجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية، لإنقاذ اكثر من 1200 عائلة ايزيدية محاصرة في حلب، معبرة عن قلقها من عمليات تطهير عرقي قد تطالهم.



وقال التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يتابع بقلقٍ بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة حلب، ولا سيما في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث أطلقت مئات العوائل الايزيدية المقيمة هناك مناشدة عاجلة تحذّر فيها من مخاطر جسيمة تهدّد وجودها، نتيجة التهجير القسري والحصار والقصف العشوائي الذي تتعرض له الأحياء السكنية".

وتابع انه "بحسب المناشدة، فإنّ أكثر من 1200 عائلة إيزيدية تواجه أوضاعاً إنسانية كارثية، مع تزايد المؤشرات على احتمال وقوع انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو تطهير عرقي، في ظل غياب الحماية وانعدام الممرّات الآمنة"، داعيا الى "وقف الانتهاكات وحماية المدنيين".

وطالب التحالف مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، و مفوضية حقوق الإنسان، و منظمات الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف العمليات العسكرية والقصف العشوائي داخل الأحياء السكنية وعدم تحويل المناطق السكنية إلى مناطق صراع مسلح، و تأمين ممرّات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين المحاصرين، و ممارسة ضغط دبلوماسي جاد على الأطراف المتصارعة لوقف الانتهاكات والاشتباكات المسلحة، فضلا عن إرسال فرق تحقيق دولية محايدة لتقصّي الحقائق وتوثيق الانتهاكات، وضمان حماية العوائل الايزيدية ومنع تكرار أي سيناريو شبيه بالإبادة الجماعية".

وحذر التحالف من تبعات كارثية على الامن الإقليمي وتسجيل موجات نزوح وهجرة جديدة، وانهيار النسيج الاجتماعي، وانتشار الفوضى والتطرّف، وتهديد الاستقرار الإقليمي".

وأكد أن "أي استهداف للمدنيين بسبب هويتهم الدينية أو القومية يُعدّ جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية وفق مواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف".

وثمن التحالف "الموقف الإنساني الواضح الذي شدّد عليه مسعود بارزاني في بيانه الأخير الذي أكد فيه أن الخلافات السياسية لا يجوز أن تُستخدم ذريعة لتعريض حياة المدنيين للخطر أو لارتكاب تطهير عرقي".

ودها التحالف جميع الأطراف السورية إلى الالتزام بخيار الحوار واحترام حقوق كافة المكوّنات وتجنّب العنف الذي لا يخدم سوى الفوضى والتطرف".

>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
Play
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
Play
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
Play
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Play
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Live Talk
Play
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
Play
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
Play
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
Play
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
Play
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Play
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Live Talk
Play
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
Play
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03

اخترنا لك
الأول من نوعه بعد الانتخابات.. اجتماع مرتقب بين الديمقراطي والاتحاد الوطني اليوم
03:00 | 2026-01-08
اسم شخصية معروفة سيطرح خلال أيام.. هل اتفق الاطار على رئيس الوزراء و "يتكتم عليه"؟
01:18 | 2026-01-08
السفارة الأميركية في بيان مغاير: الحاجة ملحّة لتفكيك الميليشيات التي تهدّد الأمريكيين والعراقيين
12:04 | 2026-01-07
وزير العدل والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالعراق يبحثان التعاون القانوني والعدلي
10:35 | 2026-01-07
السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
09:56 | 2026-01-07
هل وصلت التفاهمات الى مرحلة الجمود.. ابرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء
09:53 | 2026-01-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.