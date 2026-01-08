الأول من نوعه بعد الانتخابات.. اجتماع مرتقب بين الديمقراطي والاتحاد الوطني اليوم

ويتصدر ملف منصب رئيس الجمهورية جدول أعمال الاجتماع، حيث يسعى الجانبان للتوصل إلى رؤية مشتركة لتحديد المرشح ضمن المدة القانونية والدستورية المحددة، لضمان استحقاقات المكون الكردي في العاصمة .وعلى صعيد ، سيناقش الحزبان آليات تشكيل الحكومة الجديدة وإعادة تفعيل برلمان ، بهدف دفع العجلة التشريعية والتنفيذية في الإقليم وتجاوز حالة الركود السياسي.وبحسب مصادر مطلعة، سيتطرق الاجتماع إلى ضرورة تحقيق وحدة الموقف وتوافق الأطراف السياسية الكردية في المفاوضات الجارية ببغداد، بما يضمن صياغة جبهة موحدة أمام الاستحقاقات السياسية والاتفاقات المقبلة.