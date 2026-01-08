اجتماع حكومي لمناقشة إدخال مشاريع الحلول السريعة والذكية لتوفير الطاقة الكهربائية

وجرت خلال الاجتماع مناقشة إقرار آليات إدخال حلول مشاريع الطاقة الشمسية الذكية والسريعة في أطراف والمحافظات للخدمة، عبر ربطها بخطوط التوزيع ذات الجهد المتوسط لتقليل الضائعات وتخفيف الأحمال وزيادة الإنتاج، استعداداً لفصل الصيف القادم، بحسب بيان لمكتب .كما جرى استعراض الخطط الخاصة بتطبيق هذه المشاريع وتهيئة إطلاق الفرص الاستثمارية بعد تجهيز أكثر من (120) موقعاً في مختلف المحافظات وأطراف العاصمة بغداد، والموديل الاقتصادي المعتمد على أساس النماذج المقدمة وبكلف مالية مشجعة جداً في تنفيذ هذه المشاريع لضمان تقليل الضغط على وسدّ النقص الحاصل بالطاقة.وشهد الاجتماع – بحسب البيان - التأكيد على انجاز هذه المشاريع بالتعاون بين لمشاريع وكفاءة الطاقة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وكذلك من خلال عقد اجتماعات بين الهيئة والسادة المحافظين لإقرار آلية تنفيذ مشاريع الحلول الذكية بمشاريع الطاقة.