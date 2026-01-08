بارزاني يدين الاعتداء على الكرد ويوجه رسالة الى الحكومة السورية

وذكر لبارزاني في بيان ورد للسومري نيوز، ان "الأحداث في حلب، وما يطال الكرد من اعتداءات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وتهدّد سلامة المدنيين، وتضع السلطة في دمشق وضمير أمام جملة من التساؤلات".وتابع، ان "الحروبَ والعنفَ لا يحلان أيّ مشكلة من جذورها، وتنتفي أيّ ذريعة للتطهير العرقي كما أنّ الاعتداءات على الأحياء الكردية في حلب تثير قلقنا البالغ".وأضاف، أن "نأمل بشروع الأطرافُ كافّة بمسؤولياتها، وأن تسعى لصون أرواح المواطنين، وأن تلجأ إلى الحوار سبيلاً لمعالجة القضايا، كما نأملُ أن يرتقيَ نظامُ الحكم الحالي في إلى مستوى المسؤولية وبما يليق بحكومة ديمقراطية جامعة تمثّل أطيافَ السوريين كافّة".