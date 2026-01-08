الأوضاع في حلب على طاولة المباحثات بين وزيري خارجية العراق والسعودية

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن أوضاع المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على أحداث مدينة حلب. وأكد الوزيران على ضرورة وقف الصراعات، والاستمرار في المسارات التفاوضية، ولاسيما بين الحكومة الانتقالية وقيادات قوات الديمقراطية (قسد).وأعرب الوزير عن قلقه إزاء ما يجري في حلب من هجمات تستهدف مناطق مدنية وسكنية، وما نتج عنها من نزوح آلاف المواطنين الكرد خارج مناطقهم، مؤكداً أهمية العمل المشترك من أجل إيقاف هذه الهجمات ودعم الأمن والاستقرار في سوريا. كما شدد على أن استمرار هذه الأحداث ستكون له انعكاسات مباشرة على الوضع في .وأكد الجانبان، ضرورة التواصل مع الإخوة في حكومة الإدارة الانتقالية في دمشق، ومناقشة خطورة هذه التطورات والعمل على معالجتها.وفي سياق آخر، جرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في ، حيث أكد الوزير أهمية تهدئة الأوضاع بما يخدم مصلحة الشعب اليمني الشقيق.كما تطرق الاتصال إلى التوترات والتهديدات العامة في المنطقة، والأوضاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتقييم المشهد الإقليمي، وانعكاسات التوترات الإقليمية على كلٍّ من العراق والمملكة العربية .وفي ختام الاتصال، تم بحث التطورات في فنزويلا، ولا سيّما تأثيراتها المحتملة على أسعار النفط في الأسواق العالمية.