المفوضية تعلن أسماء 3 بدلاء لعضوية البرلمان ومجلس محافظة الأنبار (وثائق)

ووفقاً للوثائق الصادرة عن المفوضية، جاءت أسماء البدلاء كالتالي:1. بدلاء (الدورة البرلمانية السادسة):"جهاد صدام محيسن " بدلاً عن المرشح الفائز (أسعد العيداني) ضمن قائمة تحالف (تصميم) عن ، وحصل العبادي على 6,791 صوتاً."رؤى حسين خلف حسين " بدلاً عن المرشحة الفائزة (سلوى أحمد ميدان) ضمن قائمة (التحالف العربي في كركوك) عن ، وحصلت الجبوري على 1,282 صوتاً.بدلاء مجالس المحافظات"برهان فهد النمراوي" يكون البديل عن المستقيل (عمر مشعان دبوس) ضمن قائمة (تحالف تقدم الوطني/ تقدم)، وحصل النمراوي على 7,458 صوتاً.