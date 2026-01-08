الصفحة الرئيسية
المفوضية تعلن أسماء 3 بدلاء لعضوية البرلمان ومجلس محافظة الأنبار (وثائق)
سياسة
2026-01-08 | 08:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
444 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، اليوم الخميس، عن أسماء ثلاثة بدلاء لشغل مقاعد في
مجلس النواب العراقي
ومجالس المحافظات، وذلك بموجب قرارات صادرة عن
مجلس المفوضين
.
ووفقاً للوثائق الصادرة عن المفوضية، جاءت أسماء البدلاء كالتالي:
1. بدلاء
مجلس النواب العراقي
(الدورة البرلمانية السادسة):
"جهاد صدام محيسن
العبادي
" بدلاً عن المرشح الفائز (أسعد
عبد الأمير
عبد الغفار
العيداني) ضمن قائمة تحالف (تصميم) عن
محافظة البصرة
، وحصل العبادي على 6,791 صوتاً.
"رؤى حسين خلف حسين
الجبوري
" بدلاً عن المرشحة الفائزة (سلوى أحمد ميدان) ضمن قائمة (التحالف العربي في كركوك) عن
محافظة كركوك
، وحصلت الجبوري على 1,282 صوتاً.
بدلاء مجالس المحافظات
"برهان
ناصر محمد
فهد النمراوي" يكون البديل عن
عضو مجلس محافظة الأنبار
المستقيل (عمر مشعان دبوس) ضمن قائمة (تحالف تقدم الوطني/ تقدم)، وحصل النمراوي على 7,458 صوتاً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
+A
-A
