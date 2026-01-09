السيد الصدر يعلن رفع التجميد عن سرايا السلام في البصرة وواسط

وقال في كلمة له تلاها خطيب صلاة الجمعة في الشيخ حسين المحمداوي خلال الخطبة، التي تابعتها ، ان "من عادة الفاسدين ان يعجلوا نار الحرب والفتنة لكي يغطوا على عوراتهم وسيئاتهم وفسادهم والله لا يحب الفساد والمفسدين"، مبينا "اننا نؤمن ايمانا راسخا بحرمة الدم العراقي المقدس وانا على ثقة تامة في التيار الشيعي الوطني بكل مفاصله".واضاف "لن يكون هناك تجميد لا لسرايا السلام ولا لغيرها من المفاصل كما يظنون اذا ما عهتموني السير على الإصلاح والسلام وعدم الى العنف الذي تسعى له المليشيات الوقحة التي تغطي على انبطاحها وتبعيتها"، معلنا "انتهاء تجميد سرايا السلام في والبصرة".وتابع "أشد على اياديكم بمتابعة التحقيقات القانونية واطلب من القضاء ان ينصف الجميع بكل عدل وانصاف وهذا عهدنا به"، لافتا الى انه "ما ايامهم الا عددا وجمعهم الا مددا".