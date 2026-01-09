واشنطن: إشراك الميليشيات في الحكومة يعارض شراكتنا مع العراق

وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان نشر على صفحتها الرسمية في منصة (X) وتابعته ، ان "القائم بالأعمال التقى برئيس تيار الحكمة ، للتشاور حول المصالح المشتركة المتمثلة في حماية السيادة العراقية، وهزيمة الإرهاب، وتعزيز ، وتوطيد العلاقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الأمريكيين والعراقيين".وأكد هاريس وفقا للبيان أن "إشراك الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في ، بأي صفة كانت، يتعارض مع شراكة أمريكية-عراقية متينة"، مشيرا الى ان " ستواصل التأكيد بوضوح على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الميليشيات الخاضعة لأجندة خارجية، والتي تُهدد سيادة واستقراره واقتصاده".