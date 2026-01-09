رئيس البرلمان والسفير التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وملف المياه

وقال بيان للمكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ ، إن الاخير، "استقبل السفيرَ التركي لدى بورا إنان".وأضاف أن "السفير التركي قدم تهانيه إلى رئيس بمناسبة انتخابه ونيله ثقة أعضاء المجلس، متمنياً له التوفيق في مهامّه".وتابع أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، وملف المياه، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".