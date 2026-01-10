تفاصيل ما جرى بين الشرع ومسعود بارزاني

وشدد الجانبان على "ضرورة دعم الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك"، بحسبما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).وخلال الاتصال أوضح الشرع أن "الأكراد يشكلون مكونا أصيلا وجزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري"، مؤكدا "التزام الدولة بضمان حقوقهم الوطنية والسياسية والمدنية بشكل كامل وعلى أساس المساواة مع بقية مكونات الشعب دون أي تمييز".بدوره عبر عن تقديره لهذه المقاربة، مؤكدا "مساندته لتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة لكل أبنائها مع التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ السلم ".وكانت قد شددت في بيان صدر الخميس الماضي على أن الأكراد "مكون أساسي وأصيل" من مكونات المجتمع السوري.