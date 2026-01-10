السوداني يعلن عن خطة على مستوى الاقضية والنواحي للتحول الى الطاقة المتجددة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس افتتح، اليوم السبت، معرض ومؤتمر طاقة العراق/IEE، بدورته الحادية عشرة، الذي يقام على أرض معرض الدولي، وبمشاركة أكثر من 450 شركة تخصصية لأكثر من 16 دولة".وبارك "الجهود القائمة على انعقاد المؤتمر وإقامة المعرض، الذي نسعى لان يكون منصة لاصحاب القرار والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، للتعاون في تنفيذ مشاريع وفق احدث التكنلوجيا والتقنيات وذات جدوى اقتصادية، وحلول تدفع بعمليات التطوير، وتوسعة الاستفادة من الثروات النفطية والغازية، وتحديث شبكات انتاج وتوزيع الكهرباء، واستخدامات ، والحفاظ على البيئة".وأكد "اهتمام الحكومة بملف الطاقة بنوعيه التقليدي والمتجدد وبالشكل الذي يؤمن التنمية المستدامة"، مشيرا الى أن "المعرض فيه دلالة واضحة على ما يمثله من سوق واعدة وما يمتلكه من فرص كثيرة في مجال الطاقة، سواء من خلال المشاريع او الشراكات والفرص الاستثمارية".وذكر ان "الحكومة قطعت شوطا مهما في ملف الطاقة على مستوى زيادة انتاج الطاقة في مشاريع كبرى، بمجال النفط وبالشراكة مع شركات عالمية ومنها (توتال وBP"، لافتا الى ان "هناك حوارات مستمرة مع شركات اكسون موبيل وشيفرون وبقية ".وبين "اننا قطعنا شوطا كبيرا في استثمار الغاز المصاحب والنسبة تجاوزت (72%) من ايقاف حرق الغاز وستصل الى 100% نهاية 2028"، مؤكدا ان "هناك مشاريع على مستوى البنى التحتية لوزارة النفط وبالشكل الذي يؤمن القدرة التصديرية وتنويع منافذ التصدير".وذكر ان "وزارة الكهرباء ماضية بزيادة انتاج وفق خطة طموحة تتجاوز 57 الف ميغاواط عبر مشروع (سيمنز وGE"، لافتا الى ان "هناك حوارات ونقاشات مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر ضمن الحقول والرقع الاستكشافية، ونأمل تعزيز هذا التوجه من خلال المؤتمر".وتابع "ذهبنا باتجاه انشاء منصة ثابتة لتأمين احتياج العراق من الغاز عبر الاستيراد او التصدير مستقبلا"، موضحا ان "وزارة الكهرباء ماضية باتجاه الطاقة المتجددة على مستوى المشاريع الكبيرة والصغيرة".واكد ان "هناك خطة على مستوى الاقضية والنواحي في بغداد والمحافظات للتحول الى الطاقة المتجددة، ومن المؤمل تنفيذها بالصيف القادم"، موضحا ان "العراق ينعم اليوم بالاستقرار وهو بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة لكل الشركات بحكم القوانين والضوابط والتسهيلات لنمو مختلف الاستثمارات".