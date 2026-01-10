البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد الاحد

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان " رفع جلسته إلى يوم غد الاحد".وكان قد عقد مجلس النواب، جلسته الثالثة برئاسة في وقت سابق من اليوم؛ لمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور :مدير عاممدير عام للكماركومدير عام هيئة المنافذ الحدودية".وبعد التصويت على إضافتها على جدول الأعمال، صوت مجلس النواب صوّت على توصية إلى لإعادة العمل بنظام تحسين المعدل للسنة الدراسية 2024–2025، واعتماد نظام المحاولات، والسماح لطلبة السادس الإعدادي بالدوام في المدارس وأداء الامتحانات.