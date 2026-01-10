الإطار التنسيقي يبحث تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء

بحث الإطار التنسيقي، السبت، ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس

وجاء في بيان للإطار " عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (258) في ، لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس ، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة".

وشهد الاجتماع وفق البيان "أجواءً إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد".