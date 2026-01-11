مجلس الشورى الإيراني يتحدث عن "المدافعين عن امن ايران": من احبطوا داعش سيحبطونه مجددا في التظاهرات

وقال رئيس خلال انعقاد جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة التداعيات الأخيرة، ان "العدو استغل مطالب الشعب الإيراني ويشن الآن ضدنا حرباً إرهابية داعشية من الداخل بسبب هزيمته في العدوان العسكري الأخير".وأضاف ان "قوى الأمن الداخلي ستتصدى بقوة وحزم للحرب الإرهابية الداعشية"، مشيرا الى انه "نعترف بحق الاحتجاج والاعتراض لكننا سنتصدى للإرهاب والعناصر الداعشية، والأمن سيعود خلال الأيام المقبلة وأمس شهدنا تراجع الحرب الإرهابية".واعتبر قاليباف ان "الرئيس الأميركي أعلن رسمياً دعمه للحرب الإرهابية ضدنا ولكن ستتصدى لها وتحبطها".وأشار في تعبير غريب انه "فليعلم أعداء إيران أن المدافعين عن الأمن الإيراني أحبطوا " " مرة سابقاً واليوم سيحبطونها مجدداً"، ومن غير المعروف ما اذا يقصد بهذا التعبير الاطراف العراقية بقوله "المدافعين عن الامن الإيراني والذين احبطوا داعش".وأكد انه "في حال العدوان على إيران فإن قواعد في المنطقة والأراضي المحتلة ستكون في مرمى نيراننا".