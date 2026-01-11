رئيس البرلمان بضيافة رئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث التعاون بين السلطتين

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " القاضي الدكتور ، استقبل اليوم الاحد الموافق 11 / 1 / 2026، رئيس ".وأضاف ان "القاضي قدم في مستهل اللقاء التهنئة لرئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس ونيله ثقة أعضاء مجلس النواب"، معرباً عن "تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه التشريعية".وأشار الى انه "من جانبه ثمّن رئيس مجلس النواب جهود القضاء في اكمال تشكيل السلطة التشريعية ضمن التوقيتات الدستورية، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية في المواضيع المشتركة".