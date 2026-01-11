الأسبوع المقبل.. البرلمان يستضيف وزيري الخارجية والموارد المائية لبحث الاتفاقية المائية مع تركيا

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة رقم (4) من الدورة الانتخابية السادسة – السنة التشريعية الأولى – الفصل التشريعي الأول.وفي خطوة تُعد الأبرز منذ عقود في مسار العلاقات العراقية – التركية، كان الجانبان قد وقّعا في نهاية العام الماضي 2025 اتفاقاً مائياً استراتيجياً بحضور ، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى العاصمة ، بهدف تنظيم الحصص المائية وضمان الإدارة المشتركة للموارد المائية بين البلدين.