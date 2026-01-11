بحضور الجهات المعنية.. البرلمان يستكمل مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية

الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المجلس استكمل مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام حيدر علي حسين ومدير عام للكمارك ثامر قاسم.وكان قد عقد، في وقت سابق من اليوم، جلسته الرابعة برئاسة . وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان لها، أن افتتح أعمال الجلسة رقم (4) من الدورة الانتخابية السادسة – السنة التشريعية الأولى – الفصل التشريعي الأول.صوّت المجلس على إضافة فقرة تأدية اليمين الدستورية لعدد من أعضاء المجلس الجدد (أشواق الجاف وجهاد العبادي) لمباشرة مهامهم التشريعية.أعلن رئيس مجلس النواب عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل الاتفاقية المائية المبرمة مع الجارة .