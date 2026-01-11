الصفحة الرئيسية
هاكرز يسرقون بيانات 17 مليون حساب على "إنستغرام"
الجلسة الرابعة لمجلس النواب.. ارتفاع عدد الحضور إلى 222 نائباً
سياسة
2026-01-11 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
370 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أعلنت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب
، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحضور في الجلسة الرابعة للمجلس إلى 222 نائباً، بعد أن كان النصاب عند الافتتاح 180 نائباً.
وكان
مجلس النواب
قد عقد، في وقت سابق من اليوم، جلسته الرابعة برئاسة
رئيس المجلس
هيبت الحلبوسي
. وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان لها، أن
الحلبوسي
افتتح أعمال الجلسة رقم (4) من الدورة الانتخابية السادسة – السنة التشريعية الأولى – الفصل التشريعي الأول.
أبرز مجريات الجلسة:
اليمين الدستورية:
صوّت المجلس على إضافة فقرة تأدية اليمين الدستورية لعدد من أعضاء المجلس الجدد (أشواق الجاف وجهاد العبادي) لمباشرة مهامهم التشريعية.
ملف المياه:
أعلن رئيس مجلس النواب عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل الاتفاقية المائية المبرمة مع الجارة
تركيا
.
الإيرادات غير النفطية:
استكمل مجلس النواب مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام
الهيئة العامة للضرائب
ومدير عام
الهيئة العامة
للكمارك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
