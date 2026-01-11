السوداني يؤكد ضرورة التركيز على نقل الجوانب الإيجابية بمختلف القطاعات في العراق

وذكر بيان صدر عن لرئيس ، أن "رئيس ، استقبل التنفيذي الجديد لهيأة الإعلام والاتصالات بليغ مثقال ، وبارك له تسنمه منصبه الجديد".وأكد رئيس مجلس الوزراء، على "أهمية الدور المهم للهيأة في تنظيم العمل الإعلامي، واستثمار قطاع الاتصالات وتنميته بالشكل الذي يجعله مساهماً في تعظيم موارد الدولة".وأشار الى "ضرورة التركيز على نقل الجوانب الإيجابية بمختلف القطاعات في ، وابراز صورته الحقيقية لترسيخ ودعم الأمن والاستقرار وفرص التنمية المستدامة في البلاد".