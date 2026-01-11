81 اسماً في سباق رئاسة الجمهورية.. "الغربلة" مستمرة داخل البرلمان

أكد الأمين العام لمجلس النواب، الجرجري، اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 81 مرشحاً.





وبين، ان "عمليات تدقيق أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية لا تزال جارية لغاية الآن".

