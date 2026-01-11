الصفحة الرئيسية
هاكرز يسرقون بيانات 17 مليون حساب على "إنستغرام"
81 اسماً في سباق رئاسة الجمهورية.. "الغربلة" مستمرة داخل البرلمان
سياسة
2026-01-11 | 07:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
319 شوهد
أكد الأمين العام لمجلس النواب،
صفوان
الجرجري، اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 81 مرشحاً.
وقال الجرجري، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 81 مرشحاً".
وبين، ان "عمليات تدقيق أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية لا تزال جارية لغاية الآن".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
