كتلة نيابية بشأن منصب رئيس الوزراء: المالكي يمتلك حظوظاً جيدة

وقال المياحي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "حوارات واجتماعات الإطار التنسيقي مستمرة، وجميع الأسماء المطروحة محترمة، ويسعى الإطار إلى الخروج بالإجماع على مرشح مقبول لدى الجميع".وأضاف أن "الوقت لا يزال مبكراً لاختيار ، وهناك ثلاثة أسابيع حتى ينتهي هذا الملف"، موضحاً أن "حسم اختيار رئيس الوزراء سيكون بعد انتخاب رئيس الجمهورية".وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي يمر بمرحلة نضوج في حسم هذا الموضوع، والحوارات الجارية معمقة وحقيقية"، لافتاً إلى أن "رئيس ائتلاف دولة القانون، ، يمتلك حظوظاً جيدة، إلا أن الموضوع لم يحسم بعد".