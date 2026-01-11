أبرز ما تضمنته جلسة مجلس النواب اليوم

وأكد رئيس ، وفق بيان للدائرة الإعلامية للمجس، أنه "سيتم خلال الأسبوع المقبل استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية لمناقشة الاتفاقية المائية مع الجارة ".وصوت المجلس على إضافة فقرة إلى جدول أعمال الجلسة تضمنت تأدية اليمين الدستورية لعدد من الأعضاء، حيث أدت النائبة أشواق الجاف والنائب جهاد اليمين الدستورية كعضوين في مجلس النواب.كما استكمل المجلس مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية، بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومدير عام ، ومدير عام للكمارك، ضمن مساعي تعزيز الموارد المالية غير النفطية.وفي ختام أعماله، رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الاثنين الموافق 19 كانون الثاني الجاري.