المالكي: الاطار قطع خطوات بحسم مرشح رئاسة الوزراء ويجب حسم مرشح رئيس الجمهورية

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم وفد برئاسة "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة".وشدد الجانبان "على ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية بموجب التوقيتات المحددة".وتابع انه "تم التاكيد على اهمية حسم مرشح رئيس الجمهورية بهدف الاسراع في تشكيل الحكومة سيما بعد ان قطع الاطار التنسيقي خطوات مهمة في حسم مرشح ".وشدد الجانبانِ على "ضرورةِ تعزيزِ التعاونِ والتفاهمِ المشترك بينَ القِوى السياسية، بما يُسهمُ في ترسيخِ الشراكةِ الوطنيةِ ودعمِ مسارِ الاستقرارِ في البلاد".