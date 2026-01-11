وزير السيد الصدر محذرا: لن نسكت عن محاولات زجّ اسمنا في تشكيلة حكومتهم

وقال العراقي في تدوينة على منصة (X) وتابعته ، ان "هناك محاولات خبيثة من الثلة الحاكمة لزجّ إسمنا في تشكيلة حكومتهم ولو من خلال ترشيح شخصيات كانت تنتمي لنا سابقاً، وهو أمر ممنوع لن نسكت عنه.. لا لكونهم قد إنشقوا أو طردوا فحسب، بل لكونهم يريدون نشر الإيحاءات بأن الحكومة القادمة (تيارية) أو (صدرية) فتقع كل المساوئ علينا".وأضاف "إن تحقق ذلك فسوف يكون إمعاناً بالفساد، كما إن موقفنا واضح من جميع المرشحين ماداموا من حاضنتكم".