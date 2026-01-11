الصفحة الرئيسية
المزيد
بغداد والدوحة تبحثان التطورات في إيران ومستجدات اليمن
سياسة
2026-01-11 | 14:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
265 شوهد
بحث
العراق
وقطر، الأحد، التطورات الأخيرة في إيران إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن.
وقالت
وزارة الخارجية العراقية
، "أجرى نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس
مجلس الوزراء ووزير
الخارجية في
دولة قطر
الشقيقة،
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
".
وجرى خلال الاتصال وفق البيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أمن المنطقة بشكل عام، مع التركيز على الوضع الأمني والتصعيد الأخير في مدينة حلب".
وأكد الجانبان على "أهمية ضبط النفس ووقف أعمال العنف، لما لها من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة"، مشددين على ضرورة التوصل إلى التهدئة عبر الحوار والمساعي السلمية.
كما تناول الاتصال "بحث التطورات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن"، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة هذه الملفات لما لها من تأثير مباشر على
الأمن الإقليمي
.
واتفق الجانبان في ختام الاتصال على "تكثيف الاتصالات والتنسيق المشترك، ومتابعة التطورات الأمنية، والسعي إلى الحد من نطاق العنف والتصعيد بما يسهم في تعزيز
الاستقرار الإقليمي
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السامرائي والفياض يبحثان مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات وملفات المرحلة المقبلة
10:12 | 2025-11-25
السامرائي يبحث في كركوك مستجدات المشهد الانتخابي واحتياجات المحافظة
08:08 | 2025-10-25
مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات اليمن
15:01 | 2025-12-30
مستجدات العملية الانتخابية وتشكيل الحكومة على طاولة فائق زيدان ومسعود بارزاني
05:38 | 2025-11-18
العراق
قطر
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزارة الخارجية العراقية
الاستقرار الإقليمي
مجلس الوزراء ووزير
محمد بن عبد الرحمن
عبد الرحمن آل ثاني
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
محليات
33.24%
07:10 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
أخبار الطقس
30.48%
01:04 | 2026-01-11
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
18.4%
04:00 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:00 | 2026-01-11
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
سياسة
17.88%
13:00 | 2026-01-10
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
13:00 | 2026-01-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
رئاسة الجمهورية.. "اليكتي" يتبرأ من الترشيحات الفردية ويؤكد: آميدي مرشحنا الوحيد
03:57 | 2026-01-12
دولة القانون: المالكي المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء حالياً.. والحسم خلال 15 يوماً
03:45 | 2026-01-12
نائب يصارح الحشديين عن الـ190 نائبا اطاريا: فقط 60 وقعوا على قانون الحشد بينهم كرد وسنة ومسيحيون
01:24 | 2026-01-12
وزير السيد الصدر محذرا: لن نسكت عن محاولات زجّ اسمنا في تشكيلة حكومتهم
13:16 | 2026-01-11
المالكي: الاطار قطع خطوات بحسم مرشح رئاسة الوزراء ويجب حسم مرشح رئيس الجمهورية
12:14 | 2026-01-11
ائتلاف الإعمار والتنمية: السوداني لم يعلن انسحابه رسمياً من الترشح لرئاسة الوزراء
10:10 | 2026-01-11
