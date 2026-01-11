بغداد والدوحة تبحثان التطورات في إيران ومستجدات اليمن

بحث وقطر، الأحد، التطورات الأخيرة في إيران إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن.

​

وقالت ، "أجرى نائب رئيس ، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الخارجية في الشقيقة، ".

وجرى خلال الاتصال وفق البيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أمن المنطقة بشكل عام، مع التركيز على الوضع الأمني والتصعيد الأخير في مدينة حلب".



وأكد الجانبان على "أهمية ضبط النفس ووقف أعمال العنف، لما لها من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة"، مشددين على ضرورة التوصل إلى التهدئة عبر الحوار والمساعي السلمية.



كما تناول الاتصال "بحث التطورات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن"، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة هذه الملفات لما لها من تأثير مباشر على .



واتفق الجانبان في ختام الاتصال على "تكثيف الاتصالات والتنسيق المشترك، ومتابعة التطورات الأمنية، والسعي إلى الحد من نطاق العنف والتصعيد بما يسهم في تعزيز ".