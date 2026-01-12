نائب يصارح الحشديين عن الـ190 نائبا اطاريا: فقط 60 وقعوا على قانون الحشد بينهم كرد وسنة ومسيحيون

وقال في تصريحات صحفية، ان "بعض النواب الذين طالبتهم بالتوقيع على ادراج قانون الحشد اسمعوني كلاما جارحا، وبعضهم قال "مو وكتها"، مخاطبا الحشديين: "لا تعتقدوا ان لديكم 90 نائبا كما يقال".وأوضح ان 60 نائبا فقط وقعوا على ورقة المطالبة بادراج قانون الحشد، من بينهم نواب كرد وسنة ومسيحيون.ويوجد في البرلمان حوالي 190 نائبا من الاطار، من بينهم حوالي 90 نائبا من قوى فصائل المقاومة او تلك المرتبطة بالحشد الشعبي، وكانت الجماهير قد اطلقت تحديا منذ اعلان النتائج فيما لو كانت هذه الأغلبية الاطارية ستنجح بتمرير قانون الحشد.