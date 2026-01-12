السوداني ورشيد يؤكدان أهمية إدامة الحوارات السياسية والإسراع بإكمال الاستحقاقات الدستورية

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن الأخير "استقبل رئيس الجمهورية ، ووبحث اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض جهود القوى الوطنية في العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية في عموم المحافظات".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "التأكيد على أهمية إدامة الحوارات بين القوى السياسية، والإسراع بإكمال بقية الاستحقاقات الدستورية لتعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وضمان المستقبل الآمن والمزدهر للبلاد".