السوداني ورشيد يؤكدان أهمية إدامة الحوارات السياسية والإسراع بإكمال الاستحقاقات الدستورية
سياسة
2026-01-12 | 11:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
57 شوهد
أكد رئيسا
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، والجهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، اليوم الاثنين، أهمية إدامة الحوارات بين القوى السياسية والإسراع بالاستحقاقات الدستورية.
وذكر بيان لمكتب
السوداني
، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن الأخير "استقبل رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، ووبحث اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض جهود القوى الوطنية في العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية في عموم المحافظات".
وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "التأكيد على أهمية إدامة الحوارات بين القوى السياسية، والإسراع بإكمال بقية الاستحقاقات الدستورية لتعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وضمان المستقبل الآمن والمزدهر للبلاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
