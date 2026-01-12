الصفحة الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
السوداني: ضرورة تحقيق الفوائد من إدارة الدين العام وتخفيف الضغط على العملة الوطنية
سياسة
2026-01-12 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، ضرورة تحقيق الفوائد من إدارة الدين العام وتخفيف الضغط على العملة الوطنية.
وذكر
مكتب السوداني
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن الأخير "ترأس اجتماعاً خصص لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام، الخارجي والداخلي، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ
البنك المركزي العراقي
، وعدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين، فضلاً عن ممثلي شركة
أوليفر
وايمن الاستشارية العالمية للتدقيق المالي".
وشهد الاجتماع، بحسب البيان، "تقديم عرض شامل وتفصيلي للخطط والبرامج المعتمدة في جدولة الديون العامة، وأولويات المعالجات المالية، وفق أنسب الخطوات الإصلاحية، والمسارات العلمية المبنية على التجارب العالمية الناجحة المماثلة، مع الأخذ بخصوصية التجربة العراقية والاستناد الى تطوير الخواص القوية والمعتمدة في الاقتصاد العراقي".
وأشار
السوداني
، خلال الاجتماع الى "استكمال الحكومة مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من خبرات
الشركات العالمية
الكبرى في جدولة الديون العامة، المحلية والخارجية، وأهمية اعتماد ستراتيجيات متوسطة الأجل ووفق طبيعة الديون، والتصنيف الائتماني والمؤشرات العالمية بهذا المجال، مع أهمية التأكيد على وضع الموازنات على أساس التقييم الواقعي لتوفر التمويل والقدرة على التنفيذ".
وشدد على "ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين العام، وتوظيفها في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، وتحسين تكاليف الاقتراض، والحفاظ على السمعة المالية للاقتصاد العراقي، وسمات القوة مع التأكيد على مراحل؛ التشخيص، والتحسين، ووضع الستراتيجيات الناجحة في التنفيذ ضمن خطوات إدارة وجدولة الدين العام، على خطى الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد".
ووجه "باستمرار
وزارة المالية
والبنك المركزي والمستشارين الماليين، في التواصل والمتابعة مع شركة أوليفر وايمن، من أجل وضع افضل الصيغ التنفيذية وآليات التعامل المالي مع الدين العام، في إطار المؤشرات المالية المحكمة، التي تصب في هدف تطوير الاقتصاد العراقي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
ائتلاف الوطنية: حصر السلاح بيد الدولة ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التأجيل
07:09 | 2025-12-21
07:09 | 2025-12-21
الخنجر والحلبوسي يؤكدان على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في إقرار القوانين والتشريعات
13:18 | 2025-12-30
13:18 | 2025-12-30
السامرائي يشدد على ضرورة تعزيز روح المشاركة الوطنية ودعم المرشحين الأكفاء
02:09 | 2025-10-17
02:09 | 2025-10-17
رئاسة الجمهورية: ضرورة فتح تحقيق شامل وجدي بشأن الاعتداء على كورمور
09:03 | 2025-11-27
09:03 | 2025-11-27
