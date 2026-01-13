غدا.. طائرة عراقية تنقل مساعدات لغزة

نيوز-سياسة



أعلنت ، اليوم الثلاثاء، توجه طائرة عراقية غدا لنقل مساعدات إنسانية الى من خلال مدينة المصرية.





وقال مدير الاعلام والتوجيه المعنوي في اللواء إن "طائرة عراقية تتوجه يوم غد الى مدينة المصرية لنقل مساعدات انسانية الى مقدمة من الشعب العراقي"، بحسب وكالة الانباء العراقية.

