المفوضية تستبدل رئيس الإدارة الانتخابية

وقالت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " في مفوضية الانتخابات عقد جلسته الاعتيادية لانتخاب رئيسا للإدارة الانتخابية خلفا للقاضي الذي انتهت مدة تسنمه للمنصب، حيث قرر مجلس المفوضين انتخاب القاضي رئيساً للإدارة الانتخابية للمرحلة المقبلة".وأشارت الى ان "مجلس المفوضين اعرب عن شكره وتقديره للقاضي عامر على جهوده الاستثنائية التي بذلها خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية".وبينت ان "هذا التغيير يأتي استناداً إلى قانون الذي ينظم عملية اختيار القيادات الإدارية وتدوير المهام لضمان استمرارية العمل المؤسسي واستعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة".