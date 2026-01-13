المفوضية تستبدل رئيس الإدارة الانتخابية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552942-639038945486649992.jpg
المفوضية تستبدل رئيس الإدارة الانتخابية
سياسة
2026-01-13 | 04:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
311 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
أعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، اليوم الثلاثاء، انتخاب رئيس جديد للإدارة الانتخابية.
وقالت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "
مجلس المفوضين
في مفوضية الانتخابات عقد جلسته الاعتيادية لانتخاب رئيسا للإدارة الانتخابية خلفا للقاضي
عامر الحسيني
الذي انتهت مدة تسنمه للمنصب، حيث قرر مجلس المفوضين انتخاب القاضي
حسين عبد السادة بهير
رئيساً للإدارة الانتخابية للمرحلة المقبلة".
وأشارت الى ان "مجلس المفوضين اعرب عن شكره وتقديره للقاضي عامر
الحسيني
على جهوده الاستثنائية التي بذلها خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية".
وبينت ان "هذا التغيير يأتي استناداً إلى قانون
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
الذي ينظم عملية اختيار القيادات الإدارية وتدوير المهام لضمان استمرارية العمل المؤسسي واستعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
09:52 | 2025-11-14
المفوضية: ارتفاع الطعون الانتخابية إلى 400 طعن قبل ساعات من الإغلاق
03:44 | 2025-11-20
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
المفوضية توضّح مراحل حسم المقاعد الانتخابية قبل إعلان النتائج النهائية
06:40 | 2025-11-14
المفوضية
الادارة الانتخابية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
رئيس الإدارة الانتخابية
حسين عبد السادة بهير
المفوضية العليا
السومرية نيوز
مجلس المفوضين
عامر الحسيني
المفوضية ال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
37.07%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
22.75%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
22.56%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
أخبار الطقس
17.62%
01:17 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
01:17 | 2026-01-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
المبعوث الأمريكي: لا مكان للمليشيات المدعومة إيرانياً في الحكومة العراقية
10:28 | 2026-01-13
ايران تطلع العراق على آخر تطورات الاحتجاجات في مدنها
09:20 | 2026-01-13
مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الإيرادات.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
09:06 | 2026-01-13
مبعوث ترامب يستذكر شهادة الإمام الكاظم (ع): مناسبة للتأمل في معاني الإيمان والانصاف
07:42 | 2026-01-13
واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:39 | 2026-01-13
غدا.. طائرة عراقية تنقل مساعدات لغزة
00:36 | 2026-01-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.